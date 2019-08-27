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Зеленський визначився з кандидатурою прем’єр-міністра – ЗМІ

На посаду прем’єр-міністра України планують призначити Олексія Гончарука.

Олександр Гончарук

Президент Володимир Зеленський пропонуватиме Верховній Раді призначити на посаду прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який зараз працює заступником керівника Офісу президента.

За словами джерела Української правди, у середу мають відбутися консультації та співбесіди керівництва Офісу президента з кандидатурами інших міністрів.

Зазначені консультації не пов’язані із недовірою до Гончарука.

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Джерело додає, що існує розуміння того, що діяльність міністрів впливатиме на репутацію президента.

Факти ICTV звернулися до прес-секретаря президента Юлії Мендель із проханням прокоментувати вказану інформацію, проте іще не отримали відповідь.

Прем’єр-міністром України планують призначити Олексія Гончарука

До слова, народний депутат від партії Слуга народу Давид Арахамія заявив, що ім’я нового прем’єр-міністра стане відомо 29 серпня.

Джерело: Українська правда

Фото: Офіс Президента

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