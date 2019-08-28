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Факти / Україна

Болтон: США будуть раді брати участь в нормандському форматі

США можуть взяти участь у переговорах в нормандському форматі, якщо це знадобиться.

Джон Болтон

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що робота з врегулювання конфлікту на Донбасі в нормандському форматі може тривати, якщо того хочуть учасники переговорів.

Він додав, що Сполучені Штати і, можливо, Велика Британія будуть раді взяти участь в нормандському форматі.

– Питання до представників влади України – який шлях, на їхню думку, матиме більше переваг. Ми будемо раді їх підтримати, – сказав радник президента США.

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Болтон також вважає, що зазначене питання можуть обговорити на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа.

Якщо Зеленський вважатиме за потрібне, щоб Сполучені Штати взяли участь у переговорах, то розглядатимуть такий варіант.

До слова, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати задоволені роботою нормандського формату.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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