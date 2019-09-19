PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Фракція Опозиційної платформи – За життя у Раді (СПИСОК)

За результатами позачергових виборів до Верховної Ради, Опозиційна платформа – За життя отримала 43 мандати: 37 – за списками та шість в одномандатних округах.

Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя

Опозиційна платформа – За життя з результатом 13,05% пройшла у нову Верховну Раду.

Отже політична сила отримала 43 мандати у парламенті.

Читайте: Хто очолить комітети Ради – список

37 кандидатів пройшли за списком партії:

  1. Бойко Юрій
  2. Рабінович Вадим
  3. Медведчук Віктор
  4. Королевська Наталія
  5. Льовочкін Сергій
  6. Німченко Василь
  7. Шуфрич Нестор
  8. Ларін Сергій
  9. Дунаєв Сергій
  10. Козак Тарас
  11. Столар Вадим
  12. Іоффе Юлій
  13. Папієв Михайло
  14. Абрамович Ігор
  15. Ісаєнко Дмитро
  16. Скорик Микола
  17. Суркіс Григорій
  18. Кісільов Ігор
  19. Загородній Юрій
  20. Бурміч Анатолій
  21. Льовочкіна Юлія
  22. Колтунович Олександр
  23. Мамка Григорій
  24. Кальцев Володимир
  25. Павленко Юрій
  26. Приходько Наталія
  27. Чорний Віктор
  28. Борт Віталій
  29. Макаренко Михайло
  30. Волошин Олег
  31. Плачкова Тетяна
  32. Пузанов Олександр
  33. Мамоян Суто
  34. Кива Ілля
  35. Кузьмін Ренат
  36. Качний Олександр
  37. Славіцька Антоніна.

Мажоритарники отримали шість місць:

  1. Федір Христенко – округ №46
  2. Юрій Солод – округ №47
  3. Валерій Гнатенко – округ №49
  4. Володимир Мороз – округ № №59
  5. Олександр Пономарьов – округ №78
  6. Олександр Лукашев – округ №113.

Читайте: Перше засідання Верховної Ради IX скликання (ТРАНСЛЯЦІЯ)

До слова, раніше Факти ICTV публікували повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

верховна рада
Бюджет і відповідальність за незаконне збагачення: що розгляне Рада 20 вересня
Фракція партії Слуга народу у Верховній Раді (СПИСОК)
Фракція партії Слуга народу у Верховній Раді (СПИСОК)
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Держбюджет-2020 планують ухвалити до грудня
Держбюджет-2020 планують ухвалити до грудня
Коли Рада візьметься за закон про столицю – дата
Коли Рада візьметься за закон про столицю – дата
Рада декриміналізувала фіктивні підприємства, зменшивши тиск на бізнес
Рада декриміналізувала фіктивні підприємства, зменшивши тиск на бізнес
Схема розміщення депутатських фракцій у сесійній залі Верховної Ради
Схема розміщення депутатських фракцій у сесійній залі Верховної Ради
Верховна Рада
Засідання Ради 18 вересня: порядок денний
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка