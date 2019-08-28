Список фракції Європейська солідарність у Верховній Раді IX скликання публікують Факти ICTV.
Партія Європейська солідарність набрала 8,10% голосів на виборах до Верховної Ради.
Це дає їй право на 23 мандати у парламенті за списками та ще два місця отримають мажоритарники.
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Список фракції Європейська солідарність у Верховній Раді ІХ скликання:
- Порошенко Петро
- Парубій Андрій
- Геращенко Ірина
- Забродський Михайло
- Федина Софія
- Джемілєв Мустафа
- Зінкевич Яна
- Чийгоз Ахтем
- Синютка Олег
- Климпуш-Цинцадзе Іванна
- Герасимов Артур
- Кубів Степан
- Фріз Ірина
- Южаніна Ніна
- Луценко Ірина
- Сюмар Вікторія
- Ар’єв Володимир
- Павленко Ростислав
- Величкович Микола
- Алєксєєв Сергій
- Князевич Руслан
- Саврасов Максим
- Іонова Марія.
Депутати на мажоритарних округах:
- ОВО №116. Княжицький Микола
- ОВО №119. Бондар Михайло.
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До слова, раніше Факти ICTV публікували повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання.
Фото: Європейська солідарність