Список фракції Європейська солідарність у Верховній Раді IX скликання публікують Факти ICTV.

Партія Європейська солідарність набрала 8,10% голосів на виборах до Верховної Ради.

Це дає їй право на 23 мандати у парламенті за списками та ще два місця отримають мажоритарники.

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Список фракції Європейська солідарність у Верховній Раді ІХ скликання:

Порошенко Петро Парубій Андрій Геращенко Ірина Забродський Михайло Федина Софія Джемілєв Мустафа Зінкевич Яна Чийгоз Ахтем Синютка Олег Климпуш-Цинцадзе Іванна Герасимов Артур Кубів Степан Фріз Ірина Южаніна Ніна Луценко Ірина Сюмар Вікторія Ар’єв Володимир Павленко Ростислав Величкович Микола Алєксєєв Сергій Князевич Руслан Саврасов Максим Іонова Марія.

Депутати на мажоритарних округах:

ОВО №116. Княжицький Микола

ОВО №119. Бондар Михайло.

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До слова, раніше Факти ICTV публікували повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання.

Фото: Європейська солідарність