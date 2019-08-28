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Факты / Украина / Политика

Вышинского обменяют в формате 35 на 35 – Сарган

Пресс-секретарь генпрокурора обнародовала скан-копию заявления Вышинского о согласии на участие в обмене удерживаемыми с РФ.

Вышинского обменяют в формате 35 на 35 – Сарган

Главный редактор РИА Новости – Украина Кирилл Вышинский дал согласие на добровольное участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и Украине лиц и на готовность к перемещению за пределы Украины.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, подписанном Вышинским 28 августа, скан-копию которого опубликовала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

– Я согласен на временные неудобства относительно свободного передвижения, а также необходимость пребывания в указанном месте во время участия в процессе.

Все вышеизложенное я заявляют сознательно, при доброй памяти и воле, при отсутствии давления и принуждения по отношению ко мне, – говорится в тексте заявления.

Через час после публикации этого поста Сарган удалила его.

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По словам Сарган, изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену 35 на 35 и с согласия самого Вышинского.

Напомним, что 28 августа Киевский апелляционный суд освободил главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского под личное обязательство.

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