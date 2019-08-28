Прес-секретар генпрокурора оприлюднила скан-копію заяви Вишинського про згоду на участь в обміні утримуваними з РФ.

Головний редактор РІА Новини – Україна Кирило Вишинський дав згоду на добровільну участь у процесі взаємного звільнення утримуваних в РФ і Україні осіб і на готовність до переміщення за межі України.

Про це йдеться у відповідній заяві, підписаній Вишинським 28 серпня, скан-копію якого опублікувала прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

– Я згоден на тимчасові незручності щодо вільного пересування, а також необхідність перебування в зазначеному місці під час участі в процесі. Все вищевикладене я заявляю свідомо, при добрій пам’яті і волі, при відсутності тиску і примусу стосовно мене, – говориться в тексті заяви.

Через годину після публікації цього посту Сарган видалила його.

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За словами Сарган, зміна запобіжного заходу Вишинського відбулося в рамках підготовки до обміну 35 на 35 і за згодою самого Вишинського.

Нагадаємо, що 28 серпня Київський апеляційний суд звільнив головного редактора РИА Новости-Украина Кирила Вишинського під особисте зобов’язання.