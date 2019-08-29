У Дрогобичі, де в ніч проти 28 серпня стався обвал під’їзду чотириповерхового будинку на вулиці Грушевського, 29 та 30 серпня оголошено днями жалоби за загиблими.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма підписав розпорядження про оголошення 29 та 30 серпня днями жалоби за загиблими внаслідок обвалу будинку.

У місті приспустили державний прапор із траурною стрічкою на будинках, установах та організаціях.

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Окрім того, скасовано розважально-концертні заходи, на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, у транспорті заборонено звучання розважальної музики.

Нагадаємо, після обвалу будинку в Дрогобичі рятувальники дістали з-під завалів тіла шести загиблих.

Джерело: Дрогобицька міськрада