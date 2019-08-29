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Факти / Україна / Суспільство

Обвал будинку в Дрогобичі: в місті оголошено дводенну жалобу за загиблими

У Дрогобичі, де в ніч проти 28 серпня стався обвал під’їзду чотириповерхового будинку на вулиці Грушевського, 29 та 30 серпня оголошено днями жалоби за загиблими.

Обвал будинку в Дрогобичі

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма підписав розпорядження про оголошення 29 та 30 серпня днями жалоби за загиблими внаслідок обвалу будинку.

У місті приспустили державний прапор із траурною стрічкою на будинках, установах та організаціях.

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Окрім того, скасовано розважально-концертні заходи, на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, у транспорті заборонено звучання розважальної музики.

Нагадаємо, після обвалу будинку в Дрогобичі рятувальники дістали з-під завалів тіла шести загиблих.

Джерело: Дрогобицька міськрада

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