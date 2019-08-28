Под завалами, обрушившегося дома в Дрогобыче, может находиться ребенок.

Спасателям сообщили, что под завалами дома в Дрогобыче находится живой ребенок. Об этом сотрудникам ГСЧС сказал мужчина, который находился в шоковом состоянии.

По его словам, ребенок позвонил ему из-под обломков и попросил помощи.

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К спасательным работам, которые не прекращаются ни на минуту, привлечены 500 человек, спецтехника и кинологи с собаками. Дом огражден из-за опасности дальнейшего обрушения.

Возле него собрались сотни жителей города.

Напомним, в городе Дрогобыч Львовской области произошел взрыв, который привел к обрушению стены дома. В результате происшествия два человека погибли, семь-пострадали.

Источник: ТСН