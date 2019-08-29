Дмитрий Динзе – адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова – не подтвердил информацию российских СМИ о его переводе из колонии в Лабытнанги в Москву.
Руководитель правозащитной группы Агора Павел Чиков сообщил, что сведения об этапировании Олега Сенцова в следственный изолятор Лефортово в Москве пока не подтверждает его адвокат Дмитрий Динзе.
По его словам, несколько дней назад он был еще в Лабытнанги, получил письма.
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– Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течения дня, – добавил Чиков.
Напомним, ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили освободить Кирилла Вышинского в обмен на Олега Сенцова.
Источник: Павел Чиков
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