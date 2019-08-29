Дмитро Дінзе – адвокат українського політв’язня Олега Сенцова – не підтвердив інформацію російських ЗМІ про його переведення з колонії в Лабитнангі в Москву.

Керівник правозахисної групи Агора Павло Чиков повідомив, що відомості щодо етапування Олега Сенцова в слідчий ізолятор Лефортово в Москві поки не підтверджує його адвокат Дмитро Дінзе.

За його словами, кілька днів тому він був ще в Лабитнангі, отримав листи.

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– Однак спецетап авіацією міг перевезти його протягом дня, – додав Чиков.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України Володимира Зеленського запропонували звільнити Кирила Вишинського в обмін на Олега Сенцова

Джерело: Павел Чиков