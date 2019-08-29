Владимир Бородянский может стать министром по вопросам культуры, спорта и информационной политики. Факты ICTV рассказывают, какой деятельностью запомнился Бородянский.

Владимир Бородянский сейчас занимает должность внештатного советника президента Украины.

Он родился 15 января 1974 года в Новом Роздоле (Львовская область).

Факты ICTV собрали факты из биографии Владимира Бородянского:

В 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности Финансы и кредит Киевского национального экономического университета.

С 1998 года занимал должность коммерческого директора газеты Московский комсомолец в Украине.

С 2000 года руководил отделом по управлению медиа-активами Альфа-банка (отвечал за реализацию бизнес-проектов: Новый канал, Наше радио, Московский комсомолец в Украине).

Читайте: Зеленский назначил Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки

В 2004 году стал генеральным директором телеканала СТБ.

С 2012 года Бородянский возглавлял медиагруппу StarLightMedia.

За время прибывания на должности вместе с командой телеканала ICTV Бородянский запустил политический проект Новые лидеры.

Ушел Бородянский с должности директора StarLightMedia в середине декабря 2018 года.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником 29 июня 2019 года.

Фото: Nobles Fortune