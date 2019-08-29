Володимир Бородянський може стати міністром із питань культури, спорту та інформаційної політики. Факти ICTV розповідають, якою діяльністю запам’ятався Бородянський.
Володимир Бородянський зараз обіймає посаду позаштатного радника президента України.
Він народився 15 січня 1974 року в Новому Роздолі (Львівщина).
Факти ICTV зібрали факти з біографії Володимира Бородянського:
- У 1997 році закінчив фінансово-економічний факультет за спеціальністю Фінанси і кредит Київського національного економічного університету.
- З 1998 року обіймав посаду комерційного директора газети Московський комсомолець в Україні.
- З 2000 року керував відділом управління медіа-активами Альфа-банку (відповідав за реалізацію бізнес-проектів: Новий канал, Наше радіо, Московський комсомолець в Україні).
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- У 2004 році став генеральним директором телеканалу СТБ.
- З березня 2012 року Бородянський очолював медіагрупу StarLightMedia.
- За час перебування на посаді разом із командою телеканалу ICTV Бородянський запустив політичний проект Нові лідери.
- Пішов Бородянський з посади директора StarLightMedia у середині грудня 2018 року.
Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив Володимира Бородянського своїм позаштатним радником 29 червня 2019 року.
Фото: Nobles Fortune