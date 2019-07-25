Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки.
Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки.
Соответствующий указ №553/2019 опубликован на сайте главы государства.
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Екатерина Сляднева ранее работала в столичной прокуратуре. Она училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права.
До февраля 2018 года Сляднева работала заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве в киевской прокуратуре.
К слову, 19 июля президент Владимир Зеленский освободил Валерия Чалого и десять других послов.
Фото: Главком
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