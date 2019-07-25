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Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки.

Зеленский назначил Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки.

Соответствующий указ №553/2019 опубликован на сайте главы государства.

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Екатерина Сляднева ранее работала в столичной прокуратуре. Она училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права.

До февраля 2018 года Сляднева работала заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве в киевской прокуратуре.

К слову, 19 июля президент Владимир Зеленский освободил Валерия Чалого и десять других послов.

Фото: Главком

Источник: Офис Президента

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