Украинского политзаключенного Романа Сущенко доставили из колонии в московское СИЗО Лефортово.

Украинского политзаключенного Романа Сущенко, которого в РФ засудили “за шпионаж”, доставили из колонии в Кировской области в московское СИЗО Лефортово.

– Могу сказать, что в настоящее время в следственном изоляторе Лефортово точно находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов, – заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

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Он не исключил, что также в изоляторе содержаться и другие граждане Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова – не подтвердил информацию российских СМИ о его переводе из колонии в Лабытнанги в Москву.