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Факти / Україна

Сущенка доставили з колонії в Лефортово – ГСК

Українського політв’язня Романа Сущенко доставили з колонії в московське СІЗО Лефортово.

Сущенка доставили з колонії в Лефортово – ГСК
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