У четвер, 29 серпня 2019, проходить перше засідання Верховної Ради IX скликання. Подивитися пряму трансляцію онлайн ви зможете на Фактах ICTV.
Пряму онлайн-трансляцію першого засідання Верховної Ради IX скликання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.
Урочисте засідання парламенту розпочалося о 10.00 з виступу спікера попереднього скликання Андрія Парубія.
Клятву народного депутата зачитав найстаріший представник Верховної Ради, яким в IX скликанні є 78-річний Юлій Іоффе. Після чого, народні депутати отримали посвідчення.
Читайте: Список депутатів Верховної Ради IX скликання за мажоритарними округами
Приблизно о 13.00 нардепи повинні почати роботу.
До порядку денного увійде обрання керівництва парламенту, відставка Кабінету міністрів, формування комітетів і можливе висування кандидатури прем’єра.
Приблизний список порядку денного засідання Верховної Ради 29.08.2019:
- Обрання тимчасової президії;
- Складання повноважень прем’єр-міністром України перед Верховною Радою;
- Формування фракцій депутатів;
- Доповідь спікера Андрія Парубія про стан законодавчої роботи за підсумками роботи депутатів VIII скликання;
- Оголошення про коаліцію;
- Обрання лічильної комісії;
- Обрання голови парламенту;
- Призначення першого віце-спікера і віце-спікера;
- Володимир Зеленський зачитає послання про внутрішнє і зовнішнє становище;
- Розгляд змін до Конституції щодо зняття недоторканності з депутатів;
- Призначення нового прем’єр-міністра;
- Доповідь підготовчої групи.
- Призначення міністра оборони
- Призначення міністра закордонних справ;
- Призначення нового Кабміну;
- Депутати, які підуть в Кабмін складуть повноваження;
- Звільнення міністрів Кабміну Гройсмана;
- Депутати повинні затвердити перелік і кількісний склад комітетів;
- Голосування за керівників комітетів;
- Звільнення голови СБУ;
- Призначення голови СБУ;
- Питання про надання згоди на звільнення з посади президентом генерального прокурора
- Погодяться на призначення нового генпрокурора
- Затвердять календарний план.
- Затвердять правила висвітлення роботи Ради
Чому перше засідання Верховної Ради відбувається саме 29 серпня 2019:
- Рішення було прийнято підготовчою групою з новообраних депутатів, яка займається підготовкою першого засідання Верховної Ради IX скликання.
- Саме цей день був запропонований партією Слуга народу, у якої більшість в новому парламенті України.
- Більшість членів підготовчої групи підтримали дату 29 серпня 2019.
Читайте: Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Пряму трансляцію першого засідання Верховної Ради ІХ скликання можна подивитися онлайн на Фактах ICTV або в соціальних мережах.
До слова, лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков вважає, що 29 серпня Верховна Рада не проголосує за новий склад Кабміну.