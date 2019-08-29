У четвер, 29 серпня 2019, проходить перше засідання Верховної Ради IX скликання. Подивитися пряму трансляцію онлайн ви зможете на Фактах ICTV.

Пряму онлайн-трансляцію першого засідання Верховної Ради IX скликання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Урочисте засідання парламенту розпочалося о 10.00 з виступу спікера попереднього скликання Андрія Парубія.

Клятву народного депутата зачитав найстаріший представник Верховної Ради, яким в IX скликанні є 78-річний Юлій Іоффе. Після чого, народні депутати отримали посвідчення.

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Приблизно о 13.00 нардепи повинні почати роботу.

До порядку денного увійде обрання керівництва парламенту, відставка Кабінету міністрів, формування комітетів і можливе висування кандидатури прем’єра.

Приблизний список порядку денного засідання Верховної Ради 29.08.2019:

Обрання тимчасової президії; Складання повноважень прем’єр-міністром України перед Верховною Радою; Формування фракцій депутатів; Доповідь спікера Андрія Парубія про стан законодавчої роботи за підсумками роботи депутатів VIII скликання; Оголошення про коаліцію; Обрання лічильної комісії; Обрання голови парламенту; Призначення першого віце-спікера і віце-спікера; Володимир Зеленський зачитає послання про внутрішнє і зовнішнє становище; Розгляд змін до Конституції щодо зняття недоторканності з депутатів; Призначення нового прем’єр-міністра; Доповідь підготовчої групи. Призначення міністра оборони Призначення міністра закордонних справ; Призначення нового Кабміну; Депутати, які підуть в Кабмін складуть повноваження; Звільнення міністрів Кабміну Гройсмана; Депутати повинні затвердити перелік і кількісний склад комітетів; Голосування за керівників комітетів; Звільнення голови СБУ; Призначення голови СБУ; Питання про надання згоди на звільнення з посади президентом генерального прокурора Погодяться на призначення нового генпрокурора Затвердять календарний план. Затвердять правила висвітлення роботи Ради

Чому перше засідання Верховної Ради відбувається саме 29 серпня 2019:

Рішення було прийнято підготовчою групою з новообраних депутатів, яка займається підготовкою першого засідання Верховної Ради IX скликання.

Саме цей день був запропонований партією Слуга народу, у якої більшість в новому парламенті України.

Більшість членів підготовчої групи підтримали дату 29 серпня 2019.

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Пряму трансляцію першого засідання Верховної Ради ІХ скликання можна подивитися онлайн на Фактах ICTV або в соціальних мережах.

До слова, лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков вважає, що 29 серпня Верховна Рада не проголосує за новий склад Кабміну.