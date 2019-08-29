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Факти / Україна / Політика

Верховна Рада: онлайн трансляція прямого ефіру засідання депутатів IX скликання

У четвер, 29 серпня 2019, проходить перше засідання Верховної Ради IX скликання. Подивитися пряму трансляцію онлайн ви зможете на Фактах ICTV.

Верховна Рада

Пряму онлайн-трансляцію першого засідання Верховної Ради IX скликання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Урочисте засідання парламенту розпочалося о 10.00 з виступу спікера попереднього скликання Андрія Парубія.

Клятву народного депутата зачитав найстаріший представник Верховної Ради, яким в IX скликанні є 78-річний Юлій Іоффе. Після чого, народні депутати отримали посвідчення.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради IX скликання за мажоритарними округами

Приблизно о 13.00 нардепи повинні почати роботу.

До порядку денного увійде обрання керівництва парламенту, відставка Кабінету міністрів, формування комітетів і можливе висування кандидатури прем’єра.

Приблизний список порядку денного засідання Верховної Ради 29.08.2019:

  1. Обрання тимчасової президії;
  2. Складання повноважень прем’єр-міністром України перед Верховною Радою;
  3. Формування фракцій депутатів;
  4. Доповідь спікера Андрія Парубія про стан законодавчої роботи за підсумками роботи депутатів VIII скликання;
  5. Оголошення про коаліцію;
  6. Обрання лічильної комісії;
  7. Обрання голови парламенту;
  8. Призначення першого віце-спікера і віце-спікера;
  9. Володимир Зеленський зачитає послання про внутрішнє і зовнішнє становище;
  10. Розгляд змін до Конституції щодо зняття недоторканності з депутатів;
  11. Призначення нового прем’єр-міністра;
  12. Доповідь підготовчої групи.
  13. Призначення міністра оборони
  14. Призначення міністра закордонних справ;
  15. Призначення нового Кабміну;
  16. Депутати, які підуть в Кабмін складуть повноваження;
  17. Звільнення міністрів Кабміну Гройсмана;
  18. Депутати повинні затвердити перелік і кількісний склад комітетів;
  19. Голосування за керівників комітетів;
  20. Звільнення голови СБУ;
  21. Призначення голови СБУ;
  22. Питання про надання згоди на звільнення з посади президентом генерального прокурора
  23. Погодяться на призначення нового генпрокурора
  24. Затвердять календарний план.
  25. Затвердять правила висвітлення роботи Ради

Чому перше засідання Верховної Ради відбувається саме 29 серпня 2019:

  • Рішення було прийнято підготовчою групою з новообраних депутатів, яка займається підготовкою першого засідання Верховної Ради IX скликання.
  • Саме цей день був запропонований партією Слуга народу, у якої більшість в новому парламенті України.
  • Більшість членів підготовчої групи підтримали дату 29 серпня 2019.

Читайте: Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання

Пряму трансляцію першого засідання Верховної Ради ІХ скликання можна подивитися онлайн на Фактах ICTV або в соціальних мережах.

До слова, лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков вважає, що 29 серпня Верховна Рада не проголосує за новий склад Кабміну.

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