14 липня 2026 року Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Відповідно до Конституції України, разом із відставкою глави уряду автоматично було припинено повноваження всього складу Кабінету Міністрів, зокрема й міністра оборони Михайла Федорова.

Наступного дня, 15 липня, Михайло Федоров підтвердив свою відставку та підбив підсумки роботи на чолі Міністерства оборони, оприлюднивши перелік ключових досягнень відомства за час свого керівництва.

Федоров працював в українському уряді з 2019 року. Що відомо про Михайла Федорова, біографію та його кар’єру — далі в матеріалі.

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Що відомо про Михайла Федорова: від підприємця до члена Кабміну

Михайло Федоров — український IT-підприємець, засновник digital-агентства.

Він народився 21 січня 1991 року в місті Василівка Запорізької області. Освіту здобував у Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління.

Згодом Федоров закінчив Вищу політичну школу та освітню школу представників НАТО в Україні.

Він заснував у Запоріжжі власне digital-агентство SMMStudio, яке займалося збільшенням продажів за допомогою реклами в соцмережах, наприклад Facebook та Instagram. По 2019 рік він був генеральним директором компанії.

Крім того, Федоров був організатором Facebook Marketing Conf та спікером на різних форумах (IT-Forum 2016, iForum 2019, LVIV SMM FORUM).

У 2018 році він обіймав посаду операційного директора в освітньому проєкті для підприємців Суперлюди.

Михайло Федоров очолював діджитал-напрямок президентської кампанії Володимира Зеленського, вибудував комунікацію онлайн та мережу сторінок у соцмережах.

А після перемоги Зеленського на виборах Федоров став позаштатним радником президента з digital-напрямку (з травня 2019 року).

На позачергових виборах до Верховної Ради у 2019 році Федоров був обраний нардепом від партії Слуга народу (№6 у виборчому списку).

А 29 серпня 2019 року його призначили на посаду віцепрем’єра — міністра цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука. Він став наймолодшим членом Кабміну в історії незалежної України, очоливши Мінцифри в 28 років.

Після призначення Дениса Шмигаля новим очільником уряду в березні 2020 року Федоров був одним із небагатьох, хто залишився на своїй посаді.

21 березня 2023 року Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України.

Згідно з даними за лютий 2023 року, на посаді віцепрем’єра він отримав зарплату в розмірі понад 61 тис. грн.

2 січня 2026 року, президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Михайлу Федорову посаду міністра оборони України.

А вже 14 січня 2026 року Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова новим міністром оборони.

Михайло Федоров одружений та виховує доньку.

Що відомо про дружину Федорова

Історія стосунків Михайла та Анастасії Федорових розпочалася ще під час навчання в університеті. Майбутнє подружжя познайомилося у студентському гуртожитку. Спочатку вони товаришували, а згодом їхні стосунки переросли в романтичні. У 2015 році пара офіційно одружилася.

У 2017 році в сім’ї народилася донька Марія. Анастасія неодноразово розповідала, що секрет їхнього міцного шлюбу полягає у взаємній підтримці та готовності проходити всі життєві випробування разом. За її словами, найважливіше у стосунках — залишатися поруч одне з одним незалежно від обставин.

Дружина Михайла Федорова народилася і виросла в Запоріжжі. Там закінчила факультет іноземної філології Запорізького національного університету, де навчався і її майбутній чоловік. Саме студентські роки стали початком їхнього знайомства.

Професійну діяльність Анастасія розпочала як викладачка англійської мови для ІТ-спеціалістів. Після переїзду до Києва вона вирішила реалізувати себе у сфері моди та заснувала власний бренд жіночого одягу COVER. Згодом марка стала відомою не лише в Україні, а й за її межами.

Створення бізнесу припало на непростий період. Бренд стартував під час пандемії Covid-19, а невдовзі після виходу першої літньої колекції Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Через це команда тимчасово призупинила роботу, однак після деокупації Київської області виробництво та розвиток бренду вдалося відновити.

Держава у смартфоні та інші проекти

За час роботи в уряді Федоров запустив низку проєктів у сфері цифровізації.

Своїм завданням він вважав побудувати “державу в смартфоні”. Ідеться про те, щоб перевести максимум документів та державних послуг онлайн, щоб прибрати бюрократичні процедури, черги та спростити життя для громадян України.

У планах уряду було перевести 100% державних послуг в онлайн-режим до 2024 року.

— Згідно з планом уряду, до 2024 року громадяни мають отримати доступ до 100% державних послуг. Якщо така послуга не буде доступна онлайн, значить, її не буде і в офлайні, — наголошував Федоров.

Разом зі своєю командою він запустив низку сервісів та проєктів, зокрема:

портал та застосунок Дія, який дозволяє отримувати держпослуги онлайн;

спеціальний правовий та податковий простір для IT-компаній Дія.City;

е-Резидентство, що передбачає можливість для іноземців отримати статус е-резидента та відкрити свій бізнес в Україні онлайн;

Covid-сертифікати у смартфоні;

національну онлайн-платформу для розвитку цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта

портал Дія.Бізнес

Дія.Платформа Центрів

платформу єДопомога

Крім того, Михайло Федоров став ініціатором щорічного форуму Diia Summit у сфері інформаційних технологій.

У 2020 році Федоров увійшов до національного рейтингу 30 до 30 від видання Forbes (у категорії Агенти змін).

Досягнення Михайла Федорова на посаді міністра оборони

Після призначення Михайла Федорова міністром оборони 14 січня 2026 року відомство зосередилося на технологічному переозброєнні армії, розвитку безпілотних систем, реформі закупівель і залученні міжнародної підтримки.

За шість місяців у Міноборони заявили про низку ключових результатів. Зокрема, вдалося суттєво обмежити використання російськими військами Starlink, збільшити закупівлі FPV-дронів, безпілотників великої дальності, наземних роботизованих комплексів і дронів-перехоплювачів. Також було розширено фінансування програми Лінія дронів, запущено підтримку сучасних дроново-штурмових підрозділів та забезпечено регулярні постачання безпілотників для бойових бригад.

Окремим напрямом стала реформа оборонних закупівель. Міноборони запровадило тендерні механізми для придбання артилерії, сотень тисяч дронів, а також тисяч пікапів, багі та квадроциклів для війська. Крім того, стартувала грантова програма для українських виробників ракет і вибухових речовин.

У сфері протиповітряної оборони, за даними відомства, вдалося підвищити ефективність перехоплення російських повітряних цілей, укласти контракти на ракети для систем Patriot та розпочати закупівлю винищувачів Gripen.

Також Міноборони повідомило про запуск механізму використання європейського кредиту на військові потреби, проведення трьох засідань у форматі Рамштайн, відкриття програми Drone Deal для розвитку українського ОПК, створення Trophy Lab для дослідження російських зразків озброєння та Defense AI Center A1 для впровадження технологій штучного інтелекту у військовій сфері.

Окремо у відомстві відзначили початок реформи контрактної служби, зміни у системі мотивації військовослужбовців, а також успішне випробування української балістичної ракети, над якою працювали в зоні відповідальності Міністерства оборони.

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