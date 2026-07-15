Михаил Федоров заявил, что для него было большой честью служить украинскому народу на должности министра обороны.

Об этом он написал в прощальном посте.

Федоров подвел итоги работы на должности главы Минобороны

Среди главных достижений команды он назвал отключение российских военных от Starlink, что существенно ограничило их возможности вести эффективную войну дронов.

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Несмотря на отсутствие бюджета в Минобороны, удалось использовать средства из денежного обеспечения в конце года и направить их на mid-strike, FPV на оптоволокне, дешевую разведку, НРК, дроны-перехватчики и deep-strike дроны.

За четыре месяца удалось закупить больше дронов, чем за весь прошлый год.

Была запущена отдельная программа Логистический локдаун с собственным финансированием.

Вместе с новыми подходами к закупкам и поддержкой топподразделений это, по его словам, позволило отрезать логистику противника и начать изоляцию Крыма.

Было продолжено финансирование программы Линия дронов, которая является основой для закупки беспилотников для Сил беспилотных систем.

Стартовала программа поддержки современных дроново-штурмовых подразделений, которые воюют прежде всего благодаря технологиям.

Среди других результатов — внедрение 70% предоплаты за закупки через єБалы на портале Brave1 Маркет, изменение системы закупок, запуск первых тендеров на дальнобойную артиллерию и сотни тысяч дронов, что позволяет экономить государственному бюджету миллиарды долларов.

Также впервые через тендер было закуплено тысячи пикапов, багги и квадроциклов для войска.

Достижениями этого периода также стали интеграция Павла Лазаря в Воздушные силы и внедрение процедуры разбора каждой массированной атаки (After Action Review).

За это время уровень перехвата дронов вырос с 83% до 91%, а крылатых ракет — с 47% до 87%.

Впервые были законтрактованы ракеты для Patriot PAC-2 GEM-T и подана заявка через европейский кредит на закупку ракет PAC-3.

Был запущен базовый уровень обеспечения дронами для бригад и корпусов. С июля все боевые бригады и корпуса начнут получать прогнозируемые поставки беспилотников без ручного вмешательства, что позволит планировать дальнейшие действия.

Стартовала масштабная грантовая программа для производителей взрывчатых веществ и ракет.

Началась трансформация армии. Она предусматривает контракты для всех с определенными сроками службы и отсрочками, внедрение одной из самых высоких в мире заработных плат для пехоты и штурмовиков, открытие рынка иностранного рекрутинга на прозрачных условиях и новые механизмы для возвращения военнослужащих, которые самовольно оставили часть.

Было проведено три заседания в формате Рамштайн, во время которых удалось изменить информационный фон относительно Украины и вернуть доверие партнеров.

По результатам этих встреч было объявлено о $40 млрд поддержки на текущий год без учета европейского кредита.

Удалось запустить механизм использования европейского кредита для финансирования военных приоритетов Украины, найти путь масштабирования дешевых ракет против реактивных Шахедов и подписать рекордный контракт.

— Символично, в день освобождения правительства провели успешное тестирование баллистики, которая разрабатывалась в зоне ответственности МО. Кардинально изменили техническое задание и доказали максимальную точность. На 30% уменьшили цену. Украина попадет в новую лигу, — подчеркнул Федоров.

Был подписан контракт на закупку самолетов Gripen, которые, по его словам, позволят сбивать самолеты Су — носители КАБов.

Вместе с военными была спланирована и реализована операция Ашан, которая остановила механизированное наступление противника на полгода.

Открыт экспорт в рамках программы Drone Deal для привлечения инвестиций и увеличения производства ОПК, запущен Trophy Lab для изучения партнерами российских военных разработок, а также Defense AI Center A1 для ускорения внедрения искусственного интеллекта в войну.

Что не удалось закончить команде Федорова

Среди невыполненных задач Михаил Федоров назвал незавершенную организационную трансформацию Министерства обороны по стандартам НАТО.

Неполный переход всех закупок на тендерную систему и отсутствие сформированной культуры ответственности за принятые решения.

— Спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину и работает ради победы. Спасибо всей своей команде за эффективную службу 24/7. Отдельно благодарю свою семью за терпение, — отметил министр.

Он пообещал и в дальнейшем работать ради главной миссии, с которой пришел в Минобороны, — побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации.

Федоров возглавлял Министерство обороны с января 2026 года. Его назначили на эту должность вместо Дениса Шмыгаля.

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