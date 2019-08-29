Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Володимир Зеленський розмовляв із Дональдом Туском про основні результати саміту G7, який відбувся 24-26 серпня у м. Біарріці (Французька Республіка).

Глава Української держави позитивно оцінив позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до G7.

Президент України подякував співрозмовнику за його особисту активну позицію під час обговорення українського питання на саміті, зокрема за висловлену ініціативу щодо запрошення нашої держави взяти участь у наступному саміті G7 в США у 2020 році.

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Зі свого боку Дональд Туск запевнив у незмінній позиції ЄС на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, сенатори-демократи США не згодні з ідеєю повернення Росії до групи G7.