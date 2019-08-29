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Факты / Украина / Политика

Вновь глава МВД? 10 фактов об Арсене Авакове

Арсен Аваков рассматривается на должность министра внутренних дел Украины. Что известно о кандидате – в материале Фактов ICTV.

Вновь глава МВД? 10 фактов об Арсене Авакове

Арсен Аваков уверенно занимает кресло министра внутренних дел Украины уже пять лет. Похоже, он снова сможет стать министром. Его кандидатуру предложил президент Украины Владимир Зеленский.

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Биография Арсена Авакова

  • В 2002 году становится членом исполкома в Харьковской областной администрации.
  • В президентской избирательной кампании 2004 года был заместителем руководителя Харьковского регионального штаба Виктора Ющенко.
  • В 2005 – получает кресло главы Харьковской ОГА.
  • В 2009 году возглавил Харьковскую областную организацию За Украину!.
  • В 2010 году назначен главой Харьковской областной организации ВО Батькивщина.
  • В 2010 году Аваков сняли с должности Харьковской ОГА после того, как ему высказали недоверие.
  • В январе 2012 года против него возбудили уголовное дело по статье “превышение власти и служебных полномочий”, из-за чего он сбежал в Италию.
  • Из Италии Аваков обратился к тогдашнему генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с просьбой закрыть его уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.
  • В декабре 2012 году Аваков вернулся в Украину и прошел в Верховную Раду VII созыва от блока Батькивщина.
  • Аваков стал главой МВД после кровавых событий Революции Достоинства в конце февраля 2014 года. В 2016 году Аваков сохранил свою министерскую должность и в новом правительстве во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

К слову, министр финансов Оксана Маркарова может сохранить свой пост в новом составе Кабинета министров Украины.

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