Арсен Аваков рассматривается на должность министра внутренних дел Украины. Что известно о кандидате – в материале Фактов ICTV.
Арсен Аваков уверенно занимает кресло министра внутренних дел Украины уже пять лет. Похоже, он снова сможет стать министром. Его кандидатуру предложил президент Украины Владимир Зеленский.
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Биография Арсена Авакова
- В 2002 году становится членом исполкома в Харьковской областной администрации.
- В президентской избирательной кампании 2004 года был заместителем руководителя Харьковского регионального штаба Виктора Ющенко.
- В 2005 – получает кресло главы Харьковской ОГА.
- В 2009 году возглавил Харьковскую областную организацию За Украину!.
- В 2010 году назначен главой Харьковской областной организации ВО Батькивщина.
- В 2010 году Аваков сняли с должности Харьковской ОГА после того, как ему высказали недоверие.
- В январе 2012 года против него возбудили уголовное дело по статье “превышение власти и служебных полномочий”, из-за чего он сбежал в Италию.
- Из Италии Аваков обратился к тогдашнему генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с просьбой закрыть его уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.
- В декабре 2012 году Аваков вернулся в Украину и прошел в Верховную Раду VII созыва от блока Батькивщина.
- Аваков стал главой МВД после кровавых событий Революции Достоинства в конце февраля 2014 года. В 2016 году Аваков сохранил свою министерскую должность и в новом правительстве во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
К слову, министр финансов Оксана Маркарова может сохранить свой пост в новом составе Кабинета министров Украины.