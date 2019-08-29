Арсен Аваков рассматривается на должность министра внутренних дел Украины. Что известно о кандидате – в материале Фактов ICTV.

Арсен Аваков уверенно занимает кресло министра внутренних дел Украины уже пять лет. Похоже, он снова сможет стать министром. Его кандидатуру предложил президент Украины Владимир Зеленский.

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Биография Арсена Авакова

В 2002 году становится членом исполкома в Харьковской областной администрации.

В президентской избирательной кампании 2004 года был заместителем руководителя Харьковского регионального штаба Виктора Ющенко.

В 2005 – получает кресло главы Харьковской ОГА.

В 2009 году возглавил Харьковскую областную организацию За Украину!.

В 2010 году назначен главой Харьковской областной организации ВО Батькивщина.

В 2010 году Аваков сняли с должности Харьковской ОГА после того, как ему высказали недоверие.

В январе 2012 года против него возбудили уголовное дело по статье “превышение власти и служебных полномочий”, из-за чего он сбежал в Италию.

Из Италии Аваков обратился к тогдашнему генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с просьбой закрыть его уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

В декабре 2012 году Аваков вернулся в Украину и прошел в Верховную Раду VII созыва от блока Батькивщина.

Аваков стал главой МВД после кровавых событий Революции Достоинства в конце февраля 2014 года. В 2016 году Аваков сохранил свою министерскую должность и в новом правительстве во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

К слову, министр финансов Оксана Маркарова может сохранить свой пост в новом составе Кабинета министров Украины.