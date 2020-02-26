У Кабміні найближчим часом можуть відбутися оновлення посад, розповідають джерела в уряді.

Вже за два тижні може з’явитися рішення про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, пише політолог Віктор Таран.

За його словами, у його крісло може сісти чинний міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Біографія Арсена Авакова

У 2002 році стає членом виконкому в Харківській обласній адміністрації.

У президентській виборчій кампанії 2004 року був заступником керівника Харківського регіонального штабу Віктора Ющенка.

У 2005 – отримує крісло глави Харківської ОДА.

У 2009 році очолив Харківську обласну організацію За Україну!. У 2010 році призначений головою Харківської обласної організації ВО Батьківщина.

У 2010 році Аваков зняли з посади Харківської ОДА після того, як йому висловили недовіру.

У січні 2012 року проти нього порушили кримінальну справу за статтею “перевищення влади і службових повноважень”, через що він втік в Італію.

З Італії Аваков звернувся до тодішнього генерального прокурора України Віктора Пшонки з проханням закрити його кримінальну справу в зв’язку з відсутністю складу злочину.

У грудні 2012 році Аваков повернувся до України і пройшов до Верховної Ради VII скликання від блоку Батьківщина.

Аваков став главою МВС після кривавих подій Революції Гідності у кінці лютого 2014 року. У 2016 році Аваков зберіг свою міністерську посаду і в новому уряді на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

За 2018 рік задекларував

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не зміг відповісти, чи завершився “випробувальний термін” Авакова.