У Кабміні найближчим часом можуть відбутися оновлення посад, розповідають джерела в уряді.
Вже за два тижні може з’явитися рішення про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, пише політолог Віктор Таран.
За його словами, у його крісло може сісти чинний міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
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Біографія Арсена Авакова
- У 2002 році стає членом виконкому в Харківській обласній адміністрації.
- У президентській виборчій кампанії 2004 року був заступником керівника Харківського регіонального штабу Віктора Ющенка.
- У 2005 – отримує крісло глави Харківської ОДА.
- У 2009 році очолив Харківську обласну організацію За Україну!. У 2010 році призначений головою Харківської обласної організації ВО Батьківщина.
- У 2010 році Аваков зняли з посади Харківської ОДА після того, як йому висловили недовіру.
- У січні 2012 року проти нього порушили кримінальну справу за статтею “перевищення влади і службових повноважень”, через що він втік в Італію.
- З Італії Аваков звернувся до тодішнього генерального прокурора України Віктора Пшонки з проханням закрити його кримінальну справу в зв’язку з відсутністю складу злочину.
- У грудні 2012 році Аваков повернувся до України і пройшов до Верховної Ради VII скликання від блоку Батьківщина.
- Аваков став главою МВС після кривавих подій Революції Гідності у кінці лютого 2014 року. У 2016 році Аваков зберіг свою міністерську посаду і в новому уряді на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
- За 2018 рік задекларував три квартири в Харкові і області, більше сотні картин, колекції монет, понад 750 вин, бібліотеку книг, журналів, друкованих видань XVIII-XXI ст. Має акції футбольного клубу Металіст, фірму в Італії. З дружиною Інною мають у банках і готівкою сукупно більш 62,1 млн грн.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не зміг відповісти, чи завершився “випробувальний термін” Авакова.