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Факты / Украина

Почему Авакова оставили в новом Кабмине

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Арсен Аваков сделал много хорошего для Украины, но решение оставить его на должности министра внутренних дел было одним из самых сложных.

Арсен Аваков

Алексей Гончарук сказал, что решение по Авакову дискутируется и является сложным.

– Мы очень четко обозначили красные линии, поговорили серьезно… Я считаю, что Аваков сделал много хорошего для страны в определенный период времени, – подчеркнул глава правительства.

Он акцентировал внимание на том, что глава МВД обеспечил проведение честных выборов.

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К тому же, по словам Гончарука, в условиях войны Аваков отвечает за самый большой блок по безопасности, “а в правительстве, которое достаточно молодое, многие люди не имеют дополнительного опыта”.

Напомним, состав Кабинета министров был утвержден во время первого заседания Верховной Рады IX созыва

Источник: Украинская правда

Фото: УНИАН

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