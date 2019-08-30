Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що Арсен Аваков зробив багато хорошого для України, але рішення залишити його на посаді міністра внутрішніх справ було одним із найскладніших.

Олексій Гончарук сказав, що рішення щодо Авакова дискутується і є складним.

– Ми дуже чітко окреслили червоні лінії, поговорили серйозно… Я вважаю, що Аваков зробив багато хорошого для країни в певний період часу, – наголосив глава уряду.

Він акцентував на тому, що глава МВС забезпечив проведення чесних виборів.

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До того ж, за словами Гончарука, в умовах війни Аваков відповідає за найбільший безпековий блок, “а в уряді, який досить молодий, багато людей не мають додаткового досвіду”.

Нагадаємо, склад Кабінету міністрів був затверджений під час першого засідання Верховної Ради IX скликання.