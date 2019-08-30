PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Чому Авакова лишили в новому Кабміні

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що Арсен Аваков зробив багато хорошого для України, але рішення залишити його на посаді міністра внутрішніх справ було одним із найскладніших.

Арсен Аваков

Олексій Гончарук сказав, що рішення щодо Авакова дискутується і є складним.

– Ми дуже чітко окреслили червоні лінії, поговорили серйозно… Я вважаю, що Аваков зробив багато хорошого для країни в певний період часу, – наголосив глава уряду.

Він акцентував на тому, що глава МВС забезпечив проведення чесних виборів.

Читайте: Знову голова МВС: 10 фактів про Арсена Авакова

До того ж, за словами Гончарука, в умовах війни Аваков відповідає за найбільший безпековий блок, “а в уряді, який досить молодий, багато людей не мають додаткового досвіду”.

Нагадаємо, склад Кабінету міністрів був затверджений під час першого засідання Верховної Ради IX скликання.

Джерело: Українська правда

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

оксана коляда
Оксана Коляда – що відомо про нового міністра у справах ветеранів
Сім’я, друзі та кіт в шоці – Дубілет про своє призначення у Кабмін
Сім’я, друзі та кіт в шоці – Дубілет про своє призначення у Кабмін
Уряд продовжить реформу Нової української школи – Новосад
Уряд продовжить реформу Нової української школи – Новосад
Прем’єр Гончарук оголосив про перші кроки нового Кабміну
Прем’єр Гончарук оголосив про перші кроки нового Кабміну
Перепис населення України проведуть раніше. Гончарук назвав нову дату
Перепис населення України проведуть раніше. Гончарук назвав нову дату
Кабінет Міністрів України
Склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК)
Юлія Соколовська
Що відомо про Юлію Соколовську – міністра соцполітики
Франція і США привітали Україну з новим Кабміном
Франція і США привітали Україну з новим Кабміном
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка