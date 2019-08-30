Денис Малюська призначений міністром юстиції. Хто цей політик і чим займався раніше, читайте на Фактах ICTV.

Денис Малюська здобув освіту спочатку в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка за спеціальныстю Правознавство, а в 2016 році закінчив Університет Лондона (магістр права, LLM).

Його профіль – регулювання підприємницької діяльності, суперечки і банкрутство. У 2004 році заснував адвокатське об’єднання Бізнес-право, рік по тому створив і очолив ТОВ Радник Прес, яке займається видавничою справою.

З 2010 року і аж до рішення йти в народні депутати Малюська працював консультантом з розвитку приватного сектору Світового банку. Зокрема, надавав технічну підтримку урядам України і країн Центральної Азії.

Працював в International Finance Corporation, Agriteam Canada і Офісі ефективного регулювання.

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На парламентських виборах обраний народним депутатом від партії Слуга народу.

29 серпня Денис Малюська став міністром юстиції України.

Нагадаємо, склад Кабінету міністрів затвердили під час першого засідання Верховної Ради IX скликання.

Фото: Denis Malyuska