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Факты / Украина

Новые министерства не смогут работать – Турчинов

Все новые министерства не смогут работать из-за отсутствия штата и денег.

Олександр Турчинов

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все новые министерства или те, что изменили название в новом правительстве, не смогут работать.

Турчинов отметил, после голосования 29 августа потеряли свою легитимность министерства, которые работали ранее, не получили новых руководителей и не попали в состав нового правительства.

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По его словам, ликвидация министерств является юридически сложным, затратным и длительным процессом.

– Все министерства, которые получили новые названия, не имеют ничего, кроме этих названий и вновь избранных министров: ни положений, которые нужно утверждать, ни штата, а главное – ни копейки бюджетных назначений, которые, согласно Закону О бюджете Украина, закрепленные за министерствами, подлежащих ликвидации, – сказал он.

Экс- секретарь СНБО добавил, что для функционирования новых министерств парламенту нужно вернуться к вопросу Кабмина, чтобы полностью переформатировать существующий бюджет, перезапустить работу новых структур и подразделений.

К слову, первое рабочее заседание нового Кабинета министров может состояться 4 сентября.

Источник: turchynov.com

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