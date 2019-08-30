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Факти / Україна

Нові міністерства не зможуть працювати – Турчинов

Всі нові міністерства не зможуть працювати через відсутність штату і грошей.

Олександр Турчинов

Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що всі нові міністерства або ті, що змінили назву в новому уряді, не зможуть працювати.

Турчинов зазначив, що після голосування 29 серпня втратили свою легітимність міністерства, які працювали раніше, не отримали нових керівників і не потрапили до складу нового уряду.

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За його словами, ліквідація міністерств є юридично складним, витратним і тривалим процесом.

– Всі міністерства, які отримали нові назви, не мають нічого, крім цих назв і новообраних міністрів: ні положень, які потрібно стверджувати, ні штату, а головне – ні копійки бюджетних призначень, які, відповідно до Закону Про бюджет Україна, закріплені за міністерствами, що підлягають ліквідації, – сказав він.

Екс-секретар РНБО додав, що для функціонування нових міністерств парламенту потрібно повернутися до питання Кабміну, щоб повністю переформатувати існуючий бюджет, перезапустити роботу нових структур і підрозділів.

До слова, перше робоче засідання нового Кабінету міністрів може відбутися 4 вересня.

Джерело: turchynov.com

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