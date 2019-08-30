29 августа спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Дрогобыче.
Полный объем спасательных работ по разбору завалов жилого дома в Дрогобыче во Львовской области был завершен 29 августа около 18.00.
Всего спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек.
Среди спасенных жителей дома было пять детей.
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Во время поисково-спасательных работ также обнаружили тела восьми человек, которые погибли при обвале дома.
К слову, полиция задержала двух чиновников коммунального предприятия по делу об обвале дома в Дрогобыче.
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