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Факты / Украина

Обвал дома в Дрогобыче: спасатели завершили разбор завалов

29 августа спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Дрогобыче.

Обвал у Дрогобичі

Полный объем спасательных работ по разбору завалов жилого дома в Дрогобыче во Львовской области был завершен 29 августа около 18.00.

Всего спасателям удалось достать из-под завалов семерых человек.

Среди спасенных жителей дома было пять детей.

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Во время поисково-спасательных работ также обнаружили тела восьми человек, которые погибли при обвале дома.

К слову, полиция задержала двух чиновников коммунального предприятия по делу об обвале дома в Дрогобыче.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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