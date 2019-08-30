29 серпня рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку у Дрогобичі.
Повний обсяг рятувальних робіт з розбору завалів житлового будинку в Дрогобичі у Львівській області було завершено 29 серпня близько 18.00.
Всього рятувальникам вдалося дістати з-під завалів сімох осіб.
Серед врятованих жителів будинку було п’ятеро дітей.
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Під час пошуково-рятувальних робіт також виявили тіла восьми осіб, які загинули під час обвалу будинку.
До слова, поліція затримала двох чиновників комунального підприємства у справі про обвал будинку в Дрогобичі.
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