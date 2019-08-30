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Факти / Україна

Обвал будинку у Дрогобичі: рятувальники завершили розбір завалів

29 серпня рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку у Дрогобичі.

Обвал у Дрогобичі

Повний обсяг рятувальних робіт з розбору завалів житлового будинку в Дрогобичі у Львівській області було завершено 29 серпня близько 18.00.

Всього рятувальникам вдалося дістати з-під завалів сімох осіб.

Серед врятованих жителів будинку було п’ятеро дітей.

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Під час пошуково-рятувальних робіт також виявили тіла восьми осіб, які загинули під час обвалу будинку.

До слова, поліція затримала двох чиновників комунального підприємства у справі про обвал будинку в Дрогобичі.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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