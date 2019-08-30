PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Процесс переговоров по обмену удерживаемыми продолжается – Офис президента

В СБУ и Офисе президента заявили, что процесс переговоров по обмену заложников продолжается, и попросили журналистов подождать.

Процесс переговоров по обмену удерживаемыми продолжается – Офис президента

Процесс переговоров по обмену заложников продолжается, сообщили в Службе безопасности Украины.

В своем сообщении на Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская попросила журналистов “набраться терпения и не распространять непроверенную информацию”.

– Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадовго. Держим кулаки!, – резюмировала Гитлянская.

В Офисе президента Украины также сообщили, что процесс обмена удерживаемыми пока не завершился.

– Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные “источники”. Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества, – говорится в сообщении.

Читайте: Вышинский войдет в список для обмена пленными между РФ и Украиной – СМИ

Там также отметили, что если этот процесс завершится, Офис президента сразу сообщит в своих официальных каналах.

Как сообщалось, 30 августа генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что обмен пленными между Украиной и Россией состоялся.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Моряки
Украинские моряки после обмена пленными уже в Киеве – родственники
Полонені моряки
В Украину возвращаются моряки, Сенцов и другие политзаключенные (СПИСОК)
Баканов назначен главой СБУ
Баканов назначен главой СБУ
РосСМИ сообщают о переводе Сенцова в Москву. Адвокат это отрицает
РосСМИ сообщают о переводе Сенцова в Москву. Адвокат это отрицает
Полонені моряки
Обмен заключенными между Украиной и РФ переносят – адвокат
Андрій Парубій
СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде – Парубий
Ув'язенний
Для обмена заключенными ожидают решения Зеленского о помиловании – адвокат
Обвинения СБУ в адрес танкера Мрия основаны на Print Screen с новостного сайта – Чалый
Обвинения СБУ в адрес танкера Мрия основаны на Print Screen с новостного сайта – Чалый
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка