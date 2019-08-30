В СБУ и Офисе президента заявили, что процесс переговоров по обмену заложников продолжается, и попросили журналистов подождать.

Процесс переговоров по обмену заложников продолжается, сообщили в Службе безопасности Украины.

В своем сообщении на Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская попросила журналистов “набраться терпения и не распространять непроверенную информацию”.

– Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадовго. Держим кулаки!, – резюмировала Гитлянская.

В Офисе президента Украины также сообщили, что процесс обмена удерживаемыми пока не завершился.

– Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные “источники”. Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества, – говорится в сообщении.

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Там также отметили, что если этот процесс завершится, Офис президента сразу сообщит в своих официальных каналах.

Как сообщалось, 30 августа генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что обмен пленными между Украиной и Россией состоялся.