У СБУ та Офісі президента заявили, що процес переговорів щодо обміну заручників триває, і попросили журналістів почекати.

Процес переговорів щодо обміну заручників триває, повідомили у Службі безпеки України.

У своєму повідомленні на Facebook речник СБУ Олена Гітлянська попросила журналістів “набратися терпіння та не поширювати неперевірену інформацію”.

– Шановні журналісти, складний процес переговорів з обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюся, ненадовго. Тримаємо кулаки!, – резюмувала Гітлянська.

В Офісі президента України також повідомили, що процес обміну утримуваними поки не завершився.

– Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності. Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні “джерела”. Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства, – йдеться у повідомленні.

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Там також зазначили, що коли цей процес завершиться, Офіс президента одразу повідомить у своїх офіційних каналах.

Як повідомлялося, 30 серпня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що обмін полоненими між Україною і Росією відбувся.