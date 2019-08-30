Во время первого заседания Верховной Рады IX созыва народные депутаты избрали новый состав Кабинета министров.

За новый состав Кабинета министров, который назначали во время заседания Верховной Рады, проголосовал 281 народный депутат.

Против назначения нового состава Кабмина проголосовала почти вся фракция Европейская солидарность, а народные депутаты от Оппозиционной платформы – За жизнь вообще не голосовали за поставленный вопрос.























Как нардепы голосовали за состав нового Кабинета министров Украины (СПИСОК) / 6 фотографий

До этого нардепы проголосовали за назначение Алексея Гончарука премьер-министром. Свои голоса за его кандидатуру отдали 290 народных избранников.























Как нардепы голосовали за состав нового Кабинета министров Украины (СПИСОК) / 6 фотографий

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По представлению президента Владимира Зеленского также назначили министром обороны Андрея Загороднюка. За были 314 народных депутатов.























Как нардепы голосовали за состав нового Кабинета министров Украины (СПИСОК) / 6 фотографий

В тот же день на должность министра иностранных дел назначили Вадима Пристайко. За высказались 310 нардепов.























Как нардепы голосовали за состав нового Кабинета министров Украины (СПИСОК) / 6 фотографий

К слову, законопроект о снятии депутатской неприкосновенности поддержали 363 народных депутата.