В Верховной Раде IX созыва 417 народных депутатов. Полный список депутатов Верховной Рады читайте на Фактах ICTV.

По результатам парламентских выборов 2019, в Верховной Раде IX созыва представители пяти партий смогут сформировать фракции.

Партия Слуга народа провела наибольшее количество депутатов – 254. От оппозиционным платформы – За жизнь в парламент прошли 43 народных избранника. Представителей Батькивщины будет 26, а от Европейской солидарности – 25. Еще 20 нардепов проходят от партии Голос.

Сейчас количество депутатов от партий снизилось, поскольку некоторые из них сложили свои полномочия для работы в Кабмине.

Читайте: Депутаты в Верховной Раде IX созыва: состав по фракциям и мажоритарке

Также в парламенте будут представители от Оппозиционного блока, Свободы, Самопомощи, Единого центра и Белой Церкви вместе.

Список депутатов Верховной Рады IX созыва

По партийным спискам:

Слуга народа – 119 депутатов

Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук Ирина Венедиктова Давид Арахамия Галина Янченко Александр Корниенко Анастасия Красносельская Александр Ткаченко Жан Беленюк Сергей Бабак Елена Шуляк Дмитрий Наталуха Елизавета Ясько Андрей Герус Михаил Радуцкий Денис Монастырский Даниил Гетманцев Андрей Холодов Гео Лерос Сергей Кальченко Максим Ткаченко Егор Чернев Святослав Юраш Павел Сушко Ирина Верещук Александр Кубраков Юлия Диденко Дмитрий Соломчук Михаил Ананченко Анна Коваленко Владлен Неклюдов Игорь Кривошеев Сергей Ионушас Александр Завитневич Вадим Струневич Владимир Воронов Юрий Аристов Юрий Кисель Вадим Галайчук Артем Ковалев Валерий Стернийчук Галина Михайлюк Роман Бабий Александр Качура Артем Культенко Олег Марусяк Николай Кириченко Галина Третьякова Павел Халимон Елена Мошенец Ольга Саладуха Ольга Коваль Алина Загоруйко Олег Бондаренко Михаил Крячко Марина Бардина Людмила Марченко Иван Юнаков Дарья Володина Ольга Савченко Оксана Гринчук Владимир Козак Елена Хоменко (вместо Андрея Лысюка, который отказался от мандата) Александр Сова Владимир Ватрас Роман Мулик Олег Тарасов Анатолий Костюх Евгений Брагар Виталий Безгин Александр Салийчук Элла Репина Арсений Пушкаренко Марьян Заблоцкий Андрей Клочко Юлия Овчинникова Александр Мережко Алексей Устенко Александр Кабанов Федор Вениславский Лада Булах Евгений Петруняк Александр Мариковский Александр Федиенко Андрей Мотовиловец Анна Колесник Елизавета Богуцкая Артем Нагаевский Никита Потураев Павел Якименко Артем Кунаев Дмитрий Припутень Максим Павлюк Василий Мокан Роксолана Пидласа Богдан Торохтий Оксана Дмитриева Маргарита Шол Андрей Костин Руслан Горбенко Андрей Жупанин Ростислав Тистык Евгения Кравчук Нелли Яковлева Сергей Гривко Петр Павловский Ирина Аллахвердиева Елена Винтоняк Юрий Заславский Андрей Задорожный Остап Шипайло Иван Шинкаренко Ольга Совгиря Владимир Крейденко Тарас Тарасенко Николай Сольский Павел Фролов Михаил Новиков Виктория Подгорная

Оппозиционная платформа – За жизнь – 37 депутатов

Бойко Юрий Рабинович Вадим Медведчук Виктор Королевская Наталья Левочкин Сергей Нимченко Василий Шуфрич Нестор Ларин Сергей Дунаев Сергей Козак Тарас Столар Вадим Иоффе Юлий Папиев Михаил Абрамович Игорь Исаенко Дмитрий Скорик Николай Суркис Григорий Кисилев Игорь Загородний Юрий Бурмич Анатолий Левочкина Юлия Колтунович Александр Мамка Григорий Кальцев Владимир Павленко Юрий Приходько Наталья Черный Виктор Борт Виталий Макаренко Михаил Волошин Олег Плачков Татьяна Пузанов Александр Мамоян Чисто Кива Илья Кузьмин Ренат Качный Александр Славицкяа Антонина

Батькивщина – 24 депутата

Тимошенко Юлия Тарута Сергей Наливайченко Валентин Соболев Сергей Кондратюк Елена Кириленко Иван Кожемякин Андрей Немыря Григорий Власенко Сергей Дубиль Валерий Абдуллин Александр Крулько Иван Лабунская Анжелика Бондарев Константин Цимбалюк Михаил Данилов Виталий Белькова Ольга Кучеренко Алексей Николаенко Андрей Волынец Михаил Пузийчук Андрей Шкрум Алена Кабаченко Владимир Ивченко Вадим

Европейская солидарность – 23 депутата

Порошенко Петр Парубий Андрей Геращенко Ирина Забродский Михаил Федина София Джемилев Мустафа Зинкевич Яна Чийгоз Ахтем Синютка Олег Климпуш-Цинцадзе Иванна Герасимов Артур Кубив Степан Фриз Ирина Южанина Нина Луценко Ирина Сюмар Виктория Арьев Владимир Павленко Ростислав Величкович Николай Алексеев Сергей Князевич Руслан Саврасов Максим Ионова Мария

Голос – 17 депутатов

Вакарчук Святослав Клименко Юлия Рудик Кира Железняк Ярослав Устинова Александра Макаров Олег Юрчишин Ярослав Рахманин Сергей Бобровская Соломия Стефанишина Ольга Цабаль Владимир Осадчук Андрей Костенко Роман Лозинский Роман Совсун Инна Василенко Леся Умеров Рустем

По мажоритарным округам

Слуга народа – 130 депутатов

ОИО №11. Пашковский Максим

ОИО №12. Драбовский Анатолий

ОИО №14. Борзова Ирина

ОИО №20. Вячеслав Рублев

ОИО №24. Кисилевский Дмитрий

ОИО №25. Бужанский Максим

ОИО №26. Нестеренко Кирилл

ОИО №27. Медяник Вячеслав

ОИО №28. Мисягин Юрий

ОИО №29. Демченко Сергей

ОИО №30. Личман Анна

ОИО №31. Захарченко Владимир

ОИО №32. Криворучкина Елена

ОИО №33. Корявченков Юрий

ОИО №34. Черный Дмитрий

ОИО №35. Герман Денис

ОИО №36. Каптелов Роман

ОИО №38. Бородин Владислав

ОИО №39. Северин Сергей

ОИО №40. Трухин Александр

ОИО №62. Герасименко Игорь

ОИО №63. Кицак Богдан

ОИО №65. Костюк Дмитрий

ОИО №66. Грищенко Татьяна

ОИО №67. Кузьминых Сергей

ОИО №70. Лаба Михаил

ОИО №74. Касай Геннадий

ОИО №75. Соха Роман

ОИО №76. Шевченко Евгений

ОИО №77. Штепа Сергей

ОИО №79. Яцык Юлия

ОИО №81. Мельник Павел

ОИО №82. Никитина Марина

ОИО №84. Фрис Игорь

ОИО №85. Прощук Эдуард

ОИО №86. Матусевич Александр

ОИО №87. Андреевич Зиновий

ОИО №89. Тимофийчук Владимир

ОИО №91. Дунды Олег

ОИО №92. Колюх Валерий

ОИО №93. Скороход Анна

ОО №94. Дубинский Александр

ОИО №95. Горобец Александр

ОИО №96. Василевская-Смаглюк Ольга

ОИО №97. Галушко Николай

ОИО №98. Бунин Сергей

ОИО №99. Дануца Александр

ОИО №100. Мурдо Игорь

ОИО №101. Кузбит Юрий

ОИО №103. Воронько Олег

ОИО №106. Кузнецов Алексей

ОИО №121. Саламаха Орест

ОИО №124. Камельчук Юрий

ОИО №127. Пасечный Александр

ОИО №128. Хайду Александр

ОИО №129. Копытин Игорь

ОИО №130. Негулевский Игорь

ОИО №131. Чорноморов Артем

ОИО №132. Дырдин Максим

ОИО №133. Дмитрук Артем

ОИО №134. Колев Олег

ОИО №135. Леонов Алексей

ОИО №136. Горенюк Александр

ОИО №138. Чернявский Степан

ОИО №139. Васильковский Игорь

ОИО №140. Колебошин Сергей

ОИО №141. Ткаченко Александр

ОИО №144. Налетов Дмитрий

ОИО №145. Боблях Андрей

ОИО №148. Ляшенко Анастасия

ОИО №149. Касай Константин

ОИО №150. Мовчан Алексей

ОО №151. Березин Максим

ОИО №152. Ковальчук Александр

ОИО №153. Иванисов Роман

ОИО №154. Аликсийчук Александр

ОИО №156. Литвиненко Сергей

ОИО №157. Рябуха Татьяна

ОИО №158. Васильев Игорь

ОИО №161. Гузенко Максим

ОИО №162. Задорожный Николай

ОИО №163. Богданец Андрей

ОИО №164. Васильев Игорь

ОИО №167. Гевко Владимир

ОИО №168. Мезенцева Мария

ОИО №169. Куницкий Александр

ОИО №170. Одарченко Андрей

ОИО №171. Кинзбурская Виктория

ОИО №172. Здебской Юрий

ОИО №173. Бакумов Александр

ОИО №175. Пивоваров Евгений

ОИО №177. Любота Дмитрий

ОИО №178. Литвинов Александр

ОИО №179. Кучер Алексей

ОИО №180. Красов Алексей

ОИО №181. Микиша Дмитрий

ОИО №182. Павлиш Павел

ОИО №183. Вагнер Виктория

ОИО №185. Иванов Владимир

ОИО №186. Ковалев Алексей

ОИО №187. Стефанчук Николай

ОИО №189. Копанчук Елена

ОИО №190. Жмеренецкий Алексей

ОИО №193. Марчук Игорь

ОИО №194. Шпак Любовь

ОИО №195. Арсенюк Олег

ОИО №196. Стрихарский Андрей

ОИО №197. Скичко Александр

ОИО №199. Нагорняк Сергей

ОИО №201. Лис Елена

ОИО №202. Заремский Максим

ОИО №203. Мазурашу Георгий

ОИО №204. Божик Валерий

ОИО №205. Семинский Олег

ОИО №206. Поляков Антон

ОИО №207. Зуев Максим

ОИО №209. Зуб Валерий

ОИО №211. Юрченко Александр

ОИО №212. Перебийнис Максим

ОИО №213. Дубнов Артем

ОИО №214. Швец Сергей

ОИО №215. Яременко Богдан

ОИО №216. Леся Забуранная

ОИО №217. Безуглая Марьяна

ОИО №218. Гурин Дмитрий

ОИО №219. Тищенко Николай

ОИО №220. Бондарь Анна

ОИО №221. Пуртова Анна

ОИО №222. Грищук Роман

ОИО №223. Буймистер Людмила

Самовыдвиженцы – 46 депутатов

ОИО №13. Юрчишин Петр

ОИО №15. Билозир Лариса

ОИО №16. Вацак Геннадий

ОИО №17. Кучер Николай

ОИО №19. Игорь Гузь

ОИО №21. Ивахив Степан

ОИО №22. палка Игорь

ОИО №23. Констанкевич Ирина

ОИО №37. Шпенов Дмитрий

ОИО №48. Ефимов Максим

ОИО №51. Ковалев Александр

ОИО №60. Лубинець Дмитрий

ОИО №64. Арешонков Владимир

ОИО №68. Хорват Роберт

ОИО №71. Валерий Лунченко

ОИО №72. Путевки Василий

ОИО №73. Поляк Владислав

ОИО №80. Минько Сергей

ОИО №88. Иванчук Андрей

ОИО №102. Довгий Олесь

ОИО №107. Сухов Александр

ОИО №112. Вельможный Сергей

ОИО №114. Шахов Сергей

ОИО №120. Дубневич Ярослав

ОИО №123. Батенко Тарас

ОИО №125. Лопушанский Андрей

ОИО №126. Кот Андрей

ОИО №137. Гончаренко Алексей

ОИО №142. Киссе Антон

ОИО №143. Урбанский Анатолий

ОИО №146. Шаповалов Юрий

ОИО №147. Кулинич Олег

ОИО №155. Мьялик Виктор

ОИО №159. Деркач Андрей

ОИО №160. Молоток Игорь

ОИО №165. Чайковский Иван

ОИО №166. Люшняк Николай

ОИО №174. Фельдман Александр

ОИО №184. Колихаев Виктор

ОИО №188. Лабазюк Сергей

ОИО №191. Бондарь Виктор

ОИО №192. Герега Александр

ОИО №198. Рудик Сергей

ОИО №200. Яценко Антон

ОИО №208. Давыденко Валерий

ОИО №210. Приходько Борис

Оппозиционная платформа – За жизнь – шесть депутатов

ОВО №46. Христенко Федор

ОВО №47. Солод Юрий

ОВО №49. Гнатенко Валерий

ОВО №59. Мороз Владимир

ОВО №78. Пономарев Александр

ОВО №113. Лукашев Александр

Оппозиционный блок – шесть депутатов

ОИО №45. Муса Магомедов

ОИО №50. Руслан Требушкин

ОИО №57. Новинский Вадим

ОИО №58. Магера Сергей

ОИО №105. Гриб Виктория

ОИО №176. Шенцев Дмитрий

Голос – три депутата

ОИО №115. Пипа Наталья

ОИО №117. Рущишин Ярослав

ОИО №118. Васильченко Галина

Европейская солидарность – два депутата

ОИО №116. Княжицкий Николай

ОИО №119. Бондарь Михаил

Батькивщина – два депутата

ОИО №18. Мейдич Олег

ОИО №52. Яковенко Евгений

Самопомощь – один депутат

ОИО №122. Бакунец Павел

Единый центр – один депутат

ОИО №69. Балога Виктор

Свобода – один депутат

ОИО №83. Савчук Оксана

Белая Церковь вместе – один депутат

ОИО №90. Бабенко Николай

К слову, как будет работать Верховная Рада IХ созыва и что ожидает Украину в ближайшие 5 лет – читайте в нумерологическом прогнозе на Фактах ICTV.