Під час першого засідання Верховної Ради IX скликання народні депутати обрали новий склад Кабінету міністрів.

За новий склад Кабінету міністрів, який призначали під час засідання Верховної Ради, проголосував 281 народний депутат.

Проти призначення нового складу Кабміну проголосувала майже вся фракція Європейська солідарність, а народні депутати від Опозиційної платформи – За життя взагалі не голосували за поставлене питання.























Як нардепи голосували за склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК) / 6 фотографий

До цього нардепи проголосували за призначення Олексія Гончарука прем’єр-міністром. Свої голоси за його кандидатуру віддали 290 народних обранців.























Як нардепи голосували за склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК) / 6 фотографий

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За поданням президента Володимира Зеленського також призначили міністром оборони Андрія Загороднюка. За були 314 народних депутатів.























Як нардепи голосували за склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК) / 6 фотографий

Того ж дня на посаду міністра закордонних справ призначили Вадима Пристайка. За висловилися 310 нардепів.























Як нардепи голосували за склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК) / 6 фотографий

До слова, законопроект про зняття депутатської недоторканності підтримали 363 народних депутати.