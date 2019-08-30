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Факты / Украина

Закон об импичменте президента – опубликован полный текст

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта о процедуре импичмента президента Украины.

Закон об импичменте президента – опубликован полный текст

На сайте Верховной Раде опубликовали текст  проекта закона №1012 об импичменте президента Украины, инициатором которого выступил Владимир Зеленский.

Верховная Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура инициируется конституционным большинством.

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– Целью этого законопроекта является создание правовых основ для обеспечения реализации депутатами как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента президента Украины, – отмечается в пояснительной записке.

Закон про імпічмент президента

Ранее появился текст законопроекта президента  Владимира Зеленского, который регламентирует уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение только пропорциональной избирательной системы.

Фото: Офис Президента

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