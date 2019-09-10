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Факти / Україна

Закон про імпічмент президента – повний текст

Верховна Рада ухвалила закон про процедуру імпічменту президента України.

Закон про імпічмент президента – повний текст

Закон про імпічмент президента України підтримали 245 депутатів.

Ініціатором проекту закону №1012 про імпічмент президента України став Володимир Зеленський.

Ухвалення закону про імпічмент

  • Необхідний крок 83%, 5 votes
    5 votes 83%
    83%
  • Є важливіші питання 17%, 1 vote
    1 vote 17%
    17%
  • Не цікавлюся політикою 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
Всього голосів: 6

Верховна Рада може усунути президента з посади в порядку імпічменту виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Процедура ініціюється конституційною більшістю.

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– Метою законопроекту є створення правових засад для гарантування реалізації депутатами як представниками українського народу парламентського контролю за дотриманням главою держави Конституції та законів України, відновлення системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту президента України, – зазначається у пояснювальній записці.

Закон про імпічмент президента

Раніше з’явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського, який регламентує зменшення кількості народних депутатів до 300 і введення лише пропорційної виборчої системи.

Фото: Офіс Президента

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