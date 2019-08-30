Появился текст законопроекта президента Украины Владимира Зеленского, который регламентирует уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение только пропорциональной избирательной системы.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верхоную Раду законопроект №1017 о внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины, который регламентирует уменьшение конституционного состава Верховной Рады до 300 народных депутатов и введение сугубо пропорциональной избирательной системы.
В ст.76 Конституции предлагается закрепить, что состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов, который также избираются на пять лет.
Читайте: Как нардепы голосовали за состав нового Кабинета министров Украины (СПИСОК)
Однако из закона убирается формулировка Которые избираются на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования.
В ст. 77 Конституции предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе.
К слову, законопроект о снятии депутатской неприкосновенностиподдержали 363 народных депутата.