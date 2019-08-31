В Верховной Раде нужно ввести систему голосования по отпечаткам пальцев, чтобы предотвратить кнопкодавство.

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для предотвращения кнопкодавства в парламенте нужно ввести систему голосования по отпечаткам пальцев.

По его словам, необходимо установить Раду-4.

– Сейчас шла речь лишь о сенсорной кнопке, но она не сертифицирована. Мы об этом говорили. Она не предусмотрена регламентом, на нее не дает гарантию учреждение, которое имплементировало ее. И фактически, она уже 11 лет находится в спящем режиме, – сказал он.

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Разумков отметил, что во время первого заседания Рады у него не сработала зеленая кнопка.

– Для того, чтобы действительно отойти от кнопкодавства и забыть про такую позорную практику, надо, чтобы это была не только сенсорная кнопка, а чтобы это была именно кнопка, которая будет фиксировать индивидуальность того или иного народного депутата. А это отпечаток пальца – я думаю, что было бы не плохо. Сейчас почти в каждом смартфоне есть такая функция. Будем надеяться, что в ближайшее время она появится и в Верховной Раде, – сказал он.

Спикер сказал, что пока не может назвать конкретные сроки перехода на новую систему голосования, но будет стараться, чтобы это было сделано как можно скорее.

Ранее первый заместитель головы Верховной Раду Руслан Стефанчук заявил, что новая система голосования в парламенте может заработать после зимних каникул депутатов.