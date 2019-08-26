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Факты / Украина / Политика

Рада-4: Стефанчук анонсировал новую систему голосования в парламенте

Новая система голосования в Верховной Раде может заработать после зимних каникул депутатов.

Рада-4: Стефанчук анонсировал новую систему голосования в парламенте

В Верховной Раде хотят ввести новую систему голосования Рада-4, кнопка в которой будет реагировать на отпечаток пальца народного депутата, а не тепло руки, как сейчас.

Об этом рассказал представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук.

Техническую реализацию идеи положат на экспертов из Института прикладной математики и механики НАН Украины.

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Также проводятся консультации с юристами о внесении соответствующих изменений в регламент Верховной Рады.

Стефанчук выразил надежду, что Рада-4 заработает после зимних каникул депутатов.

Как сообщалось, депутаты утвердили схему размещения парламентариев в Верховной Раде IX созыва.

Источник: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

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