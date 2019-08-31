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Факти / Україна

Голосування по відбитках пальців: Разумков сказав, як запобігти кнопкодавству в Раді

У Верховній Раді потрібно ввести систему голосування за відбитками пальців, щоб запобігти кнопкодавству.

Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що для запобігання кнопкодавству в парламенті потрібно ввести систему голосування за відбитками пальців.

За його словами, необхідно встановити Раду-4.

– Зараз йшлося лише про сенсорну кнопку, але вона не сертифікована. Вона не передбачена регламентом, на неї не дає гарантію установа, яка імплементувала її. І фактично, вона вже 11 років знаходиться в сплячому режимі, – сказав він.

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Разумков зазначив, що під час першого засідання Ради у нього не спрацювала зелена кнопка.

– Для того, щоб дійсно відійти від кнопкодавства і забути про таку ганебну практику, треба, щоб це була не тільки сенсорна кнопка, а щоб це була саме кнопка, яка фіксуватиме індивідуальність того чи іншого народного депутата. А це відбиток пальця – я думаю, що було б не погано. Зараз майже в кожному смартфоні є така функція. Будемо сподіватися, що найближчим часом вона з’явиться і у Верховній Раді, – сказав він.

Спікер сказав, що поки не може назвати конкретні терміни переходу на нову систему голосування, але буде намагатися, щоб це було зроблено якомога швидше.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що нова система голосування в парламенті може запрацювати після зимових канікул депутатів.

Джерело: УНІАН

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