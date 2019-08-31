Северный поток-2 является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что Северный поток-2 является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы.

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Президент отметил, что Украина выступает за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина.

– Радует, что торгово-экономические связи между нашими странами ежегодно растут и будут расти в дальнейшем. Уже сейчас Польша является нашим вторым крупнейшим торговым партнером в ЕС. Но у потенциала этого сотрудничества нет границ. Поэтому ожидаем активный диалог правительств наших стран в рамках Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, – сказал он.

Зеленский выразил надежду, что следующее заседание Комиссии состоится уже в ближайшее время.

К слову, Зеленский на совместной с Дудой пресс-конференции в Варшаве заявил, что с анкции в отношении РФ могут только усиливаться, если она не будет выполнять Минские соглашения.