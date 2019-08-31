Північний потік-2 є неприйнятним і несе загрози для всієї Європи.

Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з польським колегою Анджеєм Дудою у Варшаві заявив, що Північний потік-2 є неприйнятним і несе загрози для всієї Європи.

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Президент зазначив, що Україна виступає за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю в трикутнику Польща – США – Україна.

– Радує, що торговельно-економічні зв’язки між нашими країнами щороку зростають і зростатимуть надалі. Вже зараз Польща є нашим другим найбільшим торговим партнером в ЄС. Але у потенціалу цієї співпраці немає кордонів. Тому очікуємо активний діалог урядів наших країн в рамках Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, – сказав він.

Зеленський висловив сподівання, що наступне засідання комісії відбудеться вже найближчим часом.

До речі, Зеленський на спільній з Дудою прес-конференції у Варшаві заявив, що санкції проти РФ можуть тільки посилюватися, якщо вона не буде виконувати Мінські угоди.