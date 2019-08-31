В Киеве разоблачили группу мошенников, вымогавших от имени президента Владимира Зеленского взятку в размере $570 тыс. за назначение на должность в Укроборонпроме.

Глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что в Киеве разоблачили мошенников, которые представившись доверенными лицами Владимира Зеленского, требовали $570 тыс. за назначение на должность в ГП Укроборонпром.

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По его словам, группа возможно состояла из четырех человек, но задержать удалось только двоих. Осмотр и следственные действия проводились в сквере у фонтана в районе улицы Шелковичной у домов 10, 20/8.

– Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы Офиса, другой руководителем департамента, – сказал Богдан.

Операцию по разоблачению мошенников провела Военная прокуратура совместно с СБУ.

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