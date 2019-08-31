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Факти / Україна

Шахраї від імені Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в Укрборонпромі – Богдан

У Києві викрили групу шахраїв, які вимагали від імені президента Володимира Зеленського хабар у розмірі $570 тис. за призначення на посаду в Укроборонпромі.

взятка

Глава Офісу президента Андрій Богдан повідомив, що в Києві викрили шахраїв, які представившись довіреними особами Володимира Зеленського, вимагали $570 тис. за призначення на посаду в ДП Укроборонпром.

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За його словами, група можливо складалася з чотирьох осіб, але затримати вдалося тільки двох. Огляд і слідчі дії проводилися в сквері біля фонтану в районі вулиці Шовковичній біля будинків 10, 20/8.

– Місяць розводили людину, вона відчула, що шахраї, звернулася із заявою в СБУ, працювали місяць, всі київські, представлялися один помічником глави Офісу, інший керівником департаменту, – сказав Богдан.

Операцію з викриття шахраїв провела Військова прокуратура спільно з СБУ.

Раніше в Житомирській області правоохоронці затримали двох чиновників на хабарі в $1,5 млн.

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