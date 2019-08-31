5 сентября в Украине заработает Антикоррупционный суд и вскоре можно будет увидеть результаты его деятельности.

Президент Владимир Зеленский в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что первые “посадки” можно будет увидеть после начала работы Антикоррупционного суда.

Он заработает в Украине уже 5 сентября.

– Прошел конкурс, и мне кажется, что сейчас там (В Антикоррупционном суде – Ред.) появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был… И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется, – сказал Зеленский.

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Президент добавил, что в Украине есть такие люди, которых ни в коем случае нельзя выпускать под залог.

К слову, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что чиновников будут регулярно привлекать к ответственности.