5 вересня в Україні запрацює Антикорупційний суд і невдовзі можна буде побачити результати його діяльності.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю одному з українських телеканалів заявив, що перші “посадки” можна буде побачити після початку роботи Антикорупційного суду.

Він запрацює в Україні вже 5 вересня.

– Пройшов конкурс, і мені здається, що зараз там (В Антикорупційному суді – Ред.) з’являться чесні судді. Це дуже важливе питання було… І я думаю, що восени, коли в нас з’являться і Антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться, – сказав Зеленський.

Читайте: Кабмін Гончарука може піти у відставку – Зеленський назвав умову

Президент додав, що в Україні є такі люди, яких в жодному випадку не можна випускати під заставу.

До слова, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що високопосадовців регулярно притягуватимуть до відповідальності.