Украина и Польша обновят и перезагрузят рабочую группу по решению исторических вопросов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что под патронатом Украины и Польши будет работать обновленная группа по решению исторических вопросов.

– Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине, а польская сторона приводит в порядок украинские места памяти в Польше, – сказал Зеленский.

Президенту Польши Анджею Дуде также было предложено построить общий мемориал примирения на границе Украины и Польши.

Во время встречи Зеленского и Дуды откровенно обсуждалась историческая проблематика, существующая между странами.

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Кроме того, Украина планирует улучшить приграничное сотрудничество с Польшей, которое должно способствовать экономическому сотрудничеству с ЕС.

Визит президента Владимира Зеленского в Польшу

К слову, с начала 2019 года на работу в Польше устроились более 400 тыс. украинцев.