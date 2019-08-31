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Факты / Украина

Украина и Польша перезагрузят работу по историческим вопросам

Украина и Польша обновят и перезагрузят рабочую группу по решению исторических вопросов.

Зеленський і Дуда

Президент Владимир Зеленский заявил, что под патронатом Украины и Польши будет работать обновленная группа по решению исторических вопросов.

– Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине, а польская сторона приводит в порядок украинские места памяти в Польше, – сказал Зеленский.

Президенту Польши Анджею Дуде также было предложено построить общий мемориал примирения на границе Украины и Польши.

Во время встречи Зеленского и Дуды откровенно обсуждалась историческая проблематика, существующая между странами.

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Кроме того, Украина планирует улучшить приграничное сотрудничество с Польшей, которое должно способствовать экономическому сотрудничеству с ЕС.

Визит президента Владимира Зеленского в Польшу

К слову, с начала 2019 года на работу в Польше устроились более 400 тыс. украинцев.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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