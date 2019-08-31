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Факты / Украина

Важный момент для восстановления мира – Дуда об обмене заключенными

Польша поддерживает идею проведения обмена заключенными между Украиной и РФ.

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что обмен заключенными является важным шагом для завершения конфликта с РФ.

Он добавил, что вопрос обмена заключенными обсуждался во время телефонного разговора президента Украины с президентом РФ Владимиром Путиным.

– Господин Зеленский сообщил мне, что вернулись к работе в нормандском формате, что в ближайшее время состоится встреча советников, – сказал Дуда.

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По словам президента Польши, Зеленский надеется на проведение встречи лидеров государств нормандского формата в ближайшем будущем.

К слову, в Bellingcat считают, что обмен заключенными между Украиной и РФ связан с делом о катастрофе MH17.

Фото: Офис Президента

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