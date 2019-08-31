Україна і Польща оновлять і перезавантажать робочу групу з вирішення історичних питань.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під патронатом України і Польщі працюватиме оновлена робоча група з вирішення історичних питань.

– Я готовий розблокувати отримання дозволів на проведення пошукових робіт в Україні, а польська сторона опоряджає українські місця пам’яті в Польщі, – сказав Зеленський.

Президенту Польщі Анджею Дуді також було запропоновано спорудити спільний меморіал примирення на кордоні України і Польщі.

Під час зустрічі Зеленського та Дуди відверто обговорювалася історична проблематика, що існує між країнами.

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Крім того, Україна планує покращити прикордонне співробітництво з Польщею, яке має сприяти економічній співпраці з ЄС.

Візит президента Володимира Зеленського до Польщі

До слова, з початку 2019 року на роботу у Польщі влаштувалися більше 400 тис. українців.