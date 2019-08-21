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Факты / Украина / Общество

В Польше работает почти полмиллиона украинских заробитчан

В Польше с начала года легально трудоустроились 644 тыс. иностранцев, из которых 484 тыс. граждане Украины.

В Польше работает почти полмиллиона украинских заробитчан

С начала года число зарегистрированных в Польше иностранных работников выросло на 75 тыс. и в конце июня достигло 644 тыс. человек.

– 483 тыс. – это граждане Украины. Белорусов в десять раз меньше – 38 тыс.

Далее имеем грузинов – примерно 9,5 тыс, а затем молдаван и граждан России – более 8 тыс, – сказал спикер Заведения социального страхования Войцех Андрусевич.

Эксперт по рынку труда Анджей Кубисяк добавил, что польские работодатели в первую очередь заинтересованы в трудоустройстве украинцев.

Это касается промышленной, строительной и транспортно-логистической отраслей.

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По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП ежегодно.

К слову, на заработках за границей находится почти каждый пятый украинец – это 3,2 млн трудоспособных граждан страны.

Источник: Польское радио

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