Президент Владимир Зеленский предложил Польше присоединиться к проектам по восстановлению инфраструктуры Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Совета министров Польши Матеушем Моравецким, во время которой поднимал вопрос сотрудничества стран.
Он также предложил Польше инвестировать в проекты по восстановлению инфраструктуры Донбасса.
– Стороны отметили постоянный рост взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания Межправительственной украинского-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, – говорится в сообщении.
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Кроме того, стороны говорили о развитии торгово-экономических отношений между Украиной и Польшей.
Зеленский и Моравецкий также поднимали вопросы сотрудничества стран в сфере энергетики и промышленности.
К слову, Украина и Польша собираются перезагрузить рабочую группу по историческим вопросам.