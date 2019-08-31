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Факты / Украина

Зеленский предложил Польше инвестировать в восстановление Донбасса

Президент Владимир Зеленский предложил Польше присоединиться к проектам по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Зеленський і Моравецький

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Совета министров Польши Матеушем Моравецким, во время которой поднимал вопрос сотрудничества стран.

Он также предложил Польше инвестировать в проекты по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

– Стороны отметили постоянный рост взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания Межправительственной украинского-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, – говорится в сообщении.

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Кроме того, стороны говорили о развитии торгово-экономических отношений между Украиной и Польшей.

Зеленский и Моравецкий также поднимали вопросы сотрудничества стран в сфере энергетики и промышленности.

К слову, Украина и Польша собираются перезагрузить рабочую группу по историческим вопросам.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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